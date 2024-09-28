Otomatik Tren Muayene İstasyonları Devrede

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonunda devreye alınması planlanan otomatik tren muayene istasyonları (OTMİ) ile trenlerin hareket halinde dahi otonom olarak muayene edilebileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından geliştirilen OTMİ hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, yerli imkanlarla geliştirilen muayene istasyonları ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ve olağan dışı ısınma gibi kusurların, önceden tespit edilebileceğini ifade etti. OTMİ'lerin demir yolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirileceğini aktaran Uraloğlu, Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ'ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demir yolu araçlarını muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek dedi.

'KONFORLU TAŞIMACILIĞA İMKAN SAĞLAYACAK'

Kara yollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü, demir yollarında da başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, Demir yollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkan sağlayacak açıklamasında bulundu. Gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanacak OTMİ sistemleri ile demir yollarında bakım ve onarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek, işletme maliyetlerini düşüreceklerini belirten Bakan Uraloğlu, TCDD ve TÜBİTAK RUTE arasında OTMİ Geliştirme Projesi Protokolü'nün 2021 yılında imzalandığını aktardı. Bakan Uraloğlu, Uygulama yeri olarak seçilen Köseköy İstasyonu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak geliştirdiğimiz tren tanıma pantograf denetleme ve tekerlek apleti tespit sistemlerini, 2023 yılında devreye almıştık. Şimdi de bu yıl sonuna kadar fren sabo, fren balata, disk aşıntı ve aks rulman sıcaklık ölçüm sistemlerini devreye almaya planlıyoruz dedi.

'İZLEME MERKEZİNDEN TAKİP EDİLECEK'

Geliştirilen sistemlerin Avrupa Birliği araştırma ve inovasyon projeleri içerisinde öncelikli projelerden olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ, tamamen otonom olarak, demir yolu araçlarını mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Toplanan bilgiler, akıllı algoritmalarla makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri ile analiz edilerek anomali tespiti yapılabilecek. Bir araçtan toplanan bilgilerin zamana göre değişimi ve tarihçesi toplanarak bakım çalışmaları, olası bir arızadan önce yapılabilecek. Böylece araçlardaki kusurlar, büyük kayıplara yol açmadan tespit edilebilecek. OTMİ'ler ile hem tesis edildiği bölgelerden gelen veriler hem de tüm ülke ağındaki sistemlerden gelen veriler, Ankara'da kurulacak izleme merkezinden takip edilecek. Böylelikle olası raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak. Mini OTMİ tesisleri kurulumu yapılacağını, mevcut hatlara kurulacak istasyonlarda ise lokasyon özelliklerini dikkate alacaklarını kaydeden Uraloğlu, Hat kapasitesi ve yoğunluğu, güzergah üzerinden taşınan yük cinsi, kent içi ve dışına ulaşım yapan hatlar gibi bazı sınıflandırmalar yaparak tren muayene istasyonları kurulumlarını yapacağız dedi.

Haber Eda KOÇ/ ANKARA,