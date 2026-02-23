Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
23.02.2026 15:12
Kahramanmaraş\'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta otomobili göle düşen 78 yaşındaki Mehmet Yılmaz, olayda boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde göle düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Yılmaz (78), hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıralarında Çöçelli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 27 D 7567 plakalı otomobil, yol kenarındaki göle düştü. Yılmaz, aracından çıkamayarak boğuldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından gölden çıkarılan Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
