Otomobil Hırsızları Eskişehir\'de Yakalandı

Eskişehir'de bir otomobili iterek çaldıkları tespit edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki otomobil hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken durduruldu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların farklı bir araç daha çaldığını belirleyen ekipler, iki otomobili sahiplerine teslim etti.

Bu arada şüphelilerin otomobillerden birini iterek çaldıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.