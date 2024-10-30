Otomobil İneğe Çarptı: 1 Ölü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ineğe çarpan otomobilde yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yalıntaş köyü mevkisinde 20 Ekim'de sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin ineğe çarpması sonucu yaralanarak, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden D.G. (41) hayatını kaybetti.
2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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