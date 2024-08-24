Otomobil, motosiklete çarptı: Bir kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobil, motosiklete çarptı: Bir kadın ağır yaralandı

BURDUR'un Gölhisar ilçesi'nde otomobil üç tekerlekli motosiklete çarptı, bir kadın ağır yaralandı. Kaza, dün 16.00 sıralarında Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ümmü Gülsüm H.'nin (65) motosikleti daha sonra park halindeki başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazda yaralanan Ümmü Gülsüm H. ile şoka giren otomobil sürücüsü Umut U., Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

24.08.2024 11:32
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BURDUR'un Gölhisar ilçesi'nde otomobil üç tekerlekli motosiklete çarptı, bir kadın ağır yaralandı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Umut U. kullandığı 07 Y 2904 plakalı otomobille Ümmü Gülsüm H. yönetimindeki 3 tekerli motosiklete çarpıştı. Ümmü Gülsüm H.'nin (65) motosikleti daha sonra park halindeki başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazda yaralanan Ümmü Gülsüm H. ile şoka giren otomobil sürücüsü Umut U., Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ümmü Gülsüm H., Gölhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Ümmü Gülsüm H.'nin motosikletiyle yol kenarında bir arkadaşıyla konuştuktan sonra caddeye çıkması ve otomobille çarpışması yer aldı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomobil, motosiklete çarptı: Bir kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil, motosiklete çarptı: Bir kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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