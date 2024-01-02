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Otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan kız çocuğuna çarpmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan kız çocuğuna çarpmaktan kurtuldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kız çocuğu aniden yola çıktı. Otomobil sürücüsü, çocuğu fark ederek refleks göstererek çarpışmayı önledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün direksiyonu kırmasının ardından aracın minibüse çarptığı görülüyor.

Otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan kız çocuğuna çarpmaktan kurtuldu
02.01.2024 - 16:07,
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde aniden yola çıkan kız çocuğunun, otomobil sürücüsünün refleksiyle çarpılmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstiklal Mahallesi'nde 5 yaşındaki H.Ç, ailesinin yanında dururken koşarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü, çocuğu fark ederek direksiyonu sola kırdı.

Otomobilin, park halindeki 16 GA 347 plakalı minibüse çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, sürücünün aniden yola çıkan çocuğu görünce direksiyonu kırmasının ardından aracıyla minibüse çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA
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Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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