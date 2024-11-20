Otomobil Sürücüsü Belediyete Ait Otobüs Şoförünü Tabancayla Tehdit Etti

BURSA'da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada otomobilini durduran sürücü, aracından aldığı tabancayla otobüs şoförünü tehdit etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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