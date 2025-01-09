Otomobil Ustaları \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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İstanbul'da otomobil ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan otomobil ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Otogaz ustası Mehmet Bayır, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Bayır, "Günlük Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğraflarını seçti.

Bayır, 25 senelik usta olduğunu belirterek, kendisini en çok etkileyen karenin ise Gazze'deki çocuğa ait "Masumiyet" fotoğrafı olduğunu söyledi. Bayır, "Orada çok zulüm ve sıkıntı var. En çok etkilendiğim fotoğraf o oldu." dedi.

22 yıllık mekanik ustası Behzat Biçgin de "Özgür Suriye" kategorisinde Sednaya Hapishanesi'nde Emin Sancar'ın "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy verdi.

Biçgin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'ın "Yürüyüş Yolu", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ile "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarını tercih etti. Biçgin, çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiği çağrısında bulunarak, savaşların kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Suriye'deki "Kutlamalar"ı tercih etti

Yaklaşık 41 yıldır oto fren ustası olduğunu anlatan Abdullah Kaya da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kendisinin de zaman zaman doğa fotoğrafları çektiğini belirten Kaya, AA'yı takip ettiğini söyledi.

Kaya, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini sevinçle karşılayan Suriyelilerin görüldüğü "Kutlamalar" adlı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ile "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.