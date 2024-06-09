Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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AYŞE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında araçlarıyla birlikte Zap Suyu'na düşen ve çevredeki vatandaşlar tarafından eşiyle birlikte yaralı olarak sudan çıkarılan Ayşe Koç Yıldız (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda Matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Araçtan yaralı olarak kurtulan Yıldız'ın eşi polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, araçta başka birinin olup olmadığı ise araştırılıyor.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,