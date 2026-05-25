Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobilden düşen kişi yaralandı.
E. Ş. idaresindeki 57 EC 582 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z. Ş. Türkeli-Çatalzeytin karayolunda seyir halinde bulunan aracın kapısının açılması sonucu yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Z. Ş. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobilden Düşen Yolcu Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?