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Otomobilin altında sıkışan kedi Bilecik'te kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilin altında sıkışan kedi Bilecik'te kurtarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobilin altında sıkışan bir kedi, vatandaşlar tarafından fark edilerek kurtarıldı. Kedinin kalçasında kırık ve omurgasında zarar olduğu belirlendi. Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen kedi, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

Otomobilin altında sıkışan kedi Bilecik\'te kurtarıldı
03.01.2024 - 15:41,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil altında sıkışan kedi kurtarıldı.

Camicedit Mahallesi'nde, otomobilin çarpması sonucu park halinde bulunan otomobilin altında giren ve sıkışan kediye fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Otomobil altında sıkışan kediyi kurtaran ekipler, Osmaneli Belediye Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Tam donanıma sahip hayvan hastanesinde veteriner hekimler, röntgeni çekilen kedinin kalçada kırık ve omurgasında da zarar gördüğünü belirledi.

İç kanama önleyici ilaç uygulaması yapılan kedinin tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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