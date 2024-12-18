Otomobilin Çarptığı Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, sıkıştığı tampondan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van- Erciş kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde gece, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ACL 965 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tamponuna sıkışan köpeği buradan çıkaramayan sürücü, durumu görevlilere bildirdi.
Olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, köpeği kurtardı.
Yaralı köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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