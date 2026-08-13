Otomobilin Lastikleri Kesildi
Dilovası'nda park halindeki otomobilin lastiklerini kesen şüpheli için polis çalışmalara başladı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki otomobilin lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Orhangazi Mahallesi 230 Sokak'ta ikamet eden Sadık Y, park halindeki otomobilinin lastiklerinin kesildiğini fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Sadık Y. şikayetçi olurken polis, lastikleri kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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