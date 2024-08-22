Otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldular - Son Dakika
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Otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldular

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AK Parti Terme İlçe Başkanın aracına sıkışan kedi kurtarıldı

22.08.2024 12:04
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Otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldular

AK Parti Terme İlçe Başkanın aracına sıkışan kedi kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin motor kısmındaki devirdaim kayışına sıkışan kediyi kurtarmak için araç sahibi ve ustalar seferber oldu.

Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, otomobiline binip evinden ayrıldığı sırada aracın kaputundan kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen aracını kenara çekip kaputu inceleyen Başkan Baş, bir kedinin kayışa sıkıştığını fark etti.

Kendi imkanları ile kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayan Baş, çekici çağırarak aracını sanayiye götürdü. Bu esnada veterinere de haber veren İsa Baş, kediyle beraber sanayiye gitti. Kaput kısmında kediye ulaşılmasında engel oluşturan bölgelerin sökülmesinin ardından ayağından kayışa takılan kedi kurtarıldı. İlk müdahalesi sanayiye çağırılan veteriner tarafından yapılan yaralı kedi daha sonra İsa Baş tarafından Samsun'daki hayvan hastanesine götürüldü.

Yaşadığı olayı video çekerek anlatan AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, "Bu sabah çok talihsiz bir olay yaşadım. Arabamla evin önünden çıktığımda bir kedi sesi duydum. Hemen arabayı istop edip, kenara çektim. Kedinin devirdaim kayışına sıkıştığını gördüm. Kendi uğraşımızla kediyi çıkaramayacağımızı görünce çekici çağırdım. Aracı çekici ile sanayiye götürüp, kediyi kurtarmak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda veterineri de aradım ve sanayideki ustanın yanına gönderdim. Kediyi çıkardıktan sonra veteriner klinikte ilk müdahale yapıldıktan sonra Samsun'a hayvan hastanesine götüreceğiz" dedi.

Yaralı kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldular
Kaynak: İHA

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