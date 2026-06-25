Otomobilin Motorundan Kurtarılan Kedi

MALATYA'da otomobilin motor kısmına girip sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren sürücünün ihbarı sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Aracın motor kısmında yavru bir kedinin sıkıştığını tespit eden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucu hayvanı kurtardı. Yavru kedi veterinerde yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA