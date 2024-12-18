Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Motokurye Öldü - Son Dakika
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Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Motokurye Öldü

Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Motokurye Öldü

Ankara'da otomobil sürücüsü Görkem Memduh Yaşin'in motosiklete çarparak motokurye Mustafa Arıcan'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sürücünün yüzde 75 oranında kusurlu olduğu ve suçlamaların detayları iddianamede yer aldı.

18.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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ANKARA'da otomobiliyle motosiklete çarpıp motokurye Mustafa Arıcan'ın (41) ölümüne neden olan Görkem Memduh Yaşin hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda tutuklu sürücünün yüzde 75 oranında asli kusurlu, motokurye Arıcan'ın ise yüzde 25 oranında kusurunun bulunduğu belirtildi.

Çankaya ilçesinde 1 Kasım'da, Görkem Memduh Yaşin yönetimindeki 34 TC 1601 plakalı otomobil, kavşakta Mustafa Arıcan'ın kullandığı 06 DL 9535 plakalı motosiklete çarptı. Restoranda motokurye olarak çalışan Mustafa Arıcan, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 8 Kasım'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak, sürücü hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan bilirkişi raporunda hız sınırı 50 kilometre olan yolda sürücünün 70 kilometre hızla ilerlediği belirtildi. Raporda sürücünün yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu, motokurye Mustafa Arıcan'ın ise yüzde 25 kusurunun bulunduğu bildirildi. Sürücü Görkem Memduh Yaşin, iddianamedeki ifadesinde, sola dönüşte yanan kırmızı ışığı görmediğini, annesinin yeni ameliyat olduğunu, aklının kaza sırasında annesinde olduğunu belirtti. İlk duruşmada sürücünün tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada yer aldı. Görüntüde, kavşakta otomobilin motosiklete çarptığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Motokurye Öldü - Son Dakika

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