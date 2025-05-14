Otonomi Antalya Projesi Yakında Başlıyor - Son Dakika
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Otonomi Antalya Projesi Yakında Başlıyor

Otonomi Antalya Projesi Yakında Başlıyor

Antalya'da Otonomi projesi, oto galericileri ve hizmetleri bir araya getirerek faaliyete geçecek.

14.05.2025 12:54
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Antalya'da oto galericileri ve bağlı sektörleri tek çatı altında toplamak amacıyla hayata geçirilen Otonomi Antalya Projesi, yakında faaliyete başlayacak.

İSGEM İnşaat tarafından Aksu'da 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Otonomi'de oto galericilerin yanı sıra noter, banka, oto ekspertiz, yedek parça, sigorta, kuaför, oto bakım, yakıt ve enerji istasyonları gibi birçok hizmet birimi yer alacak. İlk etapta 118 dükkanın yer aldığı projede 3 ana etap tamamlandığında toplamda 850 bağımsız bölüm olacak.

Otonomi Antalya Genel Müdürü Seyit Coşkun, yaptığı açıklamada, güvenin, organizasyonun ve modern ticaret anlayışının simgesi olacak bir yapı inşa ettiklerini ve yakında faaliyetin başlayacağını belirtti.

İnşaatın büyük bir bölümünün tamamlandığını anlatan Coşkun, "Peyzaj ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Çok yakında burası yaşayan, ticaretin kalbinin attığı bir merkez haline gelecek. İlk etabın ardından hızlıca ikinci etap çalışmaları başlayacak." ifadesini kullandı.

Projede yer alan oto galeri ve hizmet birimlerinin önemli bir kısmının satışının gerçekleştiğini aktaran Coşkun, satışlardaki yoğun talebin, projenin hem sektör hem de yatırımcı nezdinde taşıdığı güveni ve potansiyeli bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Otonomi Antalya'nın sadece yatırımcılara değil, bölge halkına da önemli fırsatlar sunacağını söyleyen Coşkun, proje kapsamında binlerce kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşmasının beklendiğini belirtti.

Projenin Antalya'daki şehir içi trafik sorununu da azaltacağına inandıklarını ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Proje, Antalya Havalimanı'na ve şehir merkezine yakınlığı sayesinde kolay erişilebilir bir noktada konumlanıyor. Geniş yollar, yüksek tavanlı dükkanlar, yangın güvenlik sistemleri, kamera altyapısı, otopark alanları ve sosyal donatılarıyla işletmelere ve ziyaretçilere üst düzey bir ticaret deneyimi sunacak."

Kaynak: AA

antalya, Ekonomi, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

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