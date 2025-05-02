Otostopla bindikleri araçta \'\'Dayı\'\' dedikleri sürücünün kimliğini öğrenince şoke oldular

Gümüşhane'de okuyan üniversite öğrencileri yurtlarına gidebilmek için otostop çekti. Öğrenciler, kendilerine yardım etmek için duran araca bindi. Otomobil sürücüsünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan habersiz öğrenciler "Dayı" şeklinde hitap ederek rektörle sohbet ettiler.

"DAYI" DEDİKLERİ SÜRÜCÜ REKTÖR ÇIKTI

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf öğrencisi Kadir, rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi.

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci ise heyecanla yolculuk boyunca "Dayı" şeklinde hitap ettiği rektöre "Dayı rektörüm" deyince araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar araçta bulunan bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.