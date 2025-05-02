Otostopla bindikleri araçta ''Dayı'' dedikleri sürücünün kimliğini öğrenince şoke oldular - Son Dakika
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Otostopla bindikleri araçta ''Dayı'' dedikleri sürücünün kimliğini öğrenince şoke oldular

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Gümüşhane'de otostop çeken üniversite öğrencileri bindikleri aracın sürücüsüne "Dayı" şeklinde hitap ederek sohbet etmeye başladı. Öğrenciler daha sonra sürücünün okudukları üniversitenin rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu öğrenince şoke oldu. Ne yapacağını şaşıran öğrencinin Yıldız'a "Dayı rektörüm" demesi araçtakileri kahkahaya boğdu.

02.05.2025 09:59
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Gümüşhane'de okuyan üniversite öğrencileri yurtlarına gidebilmek için otostop çekti. Öğrenciler, kendilerine yardım etmek için duran araca bindi. Otomobil sürücüsünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan habersiz öğrenciler "Dayı" şeklinde hitap ederek rektörle sohbet ettiler.

"DAYI" DEDİKLERİ SÜRÜCÜ REKTÖR ÇIKTI

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf öğrencisi Kadir, rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi.

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci ise heyecanla yolculuk boyunca "Dayı" şeklinde hitap ettiği rektöre "Dayı rektörüm" deyince araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar araçta bulunan bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otostopla bindikleri araçta \'\'Dayı\'\' dedikleri sürücünün kimliğini öğrenince şoke oldular
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otostopla bindikleri araçta ''Dayı'' dedikleri sürücünün kimliğini öğrenince şoke oldular - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mustafa kemal ünal:
    Reklam kokan hareketler 17 50 Yanıtla
  • ismail aydoğan:
    Samimiyet iniz yeter 47 3 Yanıtla
  • babasultan:
    cemaatçi olduğu okadar belli ki, türkiye'de olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor 12 34 Yanıtla
  • Ates null:
    Hepinize helal valla.Adamsınız. 20 1 Yanıtla
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