Otoyolda Kaza: 9 Yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde otoyolda lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak yolcu otobüsüne çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Aydın–Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti Yamalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sağ ön lastiğinin patlaması sonucu Elif Ç.'nin (37) kontrolünü kaybettiği 35 CFJ 432 plakalı otomobil, yan şeritte seyir halindeki Osman Ö. (63) yönetimindeki 64 AN 727 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada Osman Ö.'nün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, savrularak refüje çarpıp, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Elif Ç., otobüs şoförü Osman Ö. ile otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.