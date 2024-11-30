Otoyolda Tanker ve Cip Çarpıştı

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tanker ile cipin çarpıştığı kaza, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyolda İstanbul yönüne giden C.K. idaresindeki 34 FAF 924 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Hatipköy mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TR 169 plakalı ciple çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kaza araçlarda hasara yol açtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.