Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın dans figürlerini ve el hareketlerini taklit eden bir komedyeni sahneye çıkararak iki ülke arasındaki gerilimli ilişkileri mizahi dille eleştirdi.

Başkent Ottawa'da düzenlenen yıllık Parlamento Basın Galerisi Yemeği'nde konuşan Carney, Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma söylemleri ve iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerine göndermede bulundu.

Trump'ı taklit eden komedyen, sahneye ABD Başkanı'nın kendine özgü el hareketleri ve dans figürleriyle çıkarak Carney'nin yanına geldi ve konuşmasını onunla sürdürdü.

Komedyen, Carney'ye hitaben, "Mark, harika bir anlaşma yapacağız. Ona Mark diyorum, yüzüne karşı 'vali' demiyorum çünkü korkağım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma önerisine atıfta bulunan komedyen, "Ama harika bir anlaşma yapacağız. Önümüzde duran tek bir engel var, ben çünkü deliyim." dedi.

Carney de Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptırdığı gösterişli değişiklikler hakkında konuştu.

Trump'ın altın detaylar, yaldızlı süslemeler ve portrelerle yenilediği Oval Ofis'e yaptığı ziyarete değinen Carney, "Burası zor bir salon ve ben Oval Ofis'te bulundum. Yalnız. Yeni iç mimarıyla birlikte." diye konuştu.