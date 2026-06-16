Otuz İki Dakika Kısa Filmi Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Otuz İki Dakika Kısa Filmi Çekimleri Tamamlandı

16.06.2026 15:59
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15 Temmuz darbe girişimini konu alan 'Otuz İki Dakika' filmi kurgu aşamasına geçti.

Diyarbakır Sinema Ofisinin destekleriyle 15 Temmuz darbe girişiminin toplumsal izlerini beyaz perdeye taşıyan "Otuz İki Dakika" adlı kısa filminin çekimleri tamamlandı.

Diyarbakır Sinema Ofisinden yapılan açıklamada, senaristliğini ve yönetmenliğini ödüllü yönetmen Feyzi Baran'ın üstlendiği filmin, kurgu ve post-prodüksiyon aşamasına geçtiği belirtildi.

Filmin yapımcılığı Baran Mayda ve Ceyhan Aksoy, proje koordinatörlüğünü ise Kamil Kahraman tarafından yürütüldüğü bildirilen açıklamada, Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneğinin ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nin katkılarıyla, Beyrut Film ve TRT Sinema ortaklığında hayata geçirildiği aktarıldı.

Yapımın, daha önce TRT tarafından 12 Punto kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması'nda ödül kazanarak destek almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, oyuncu kadrosunda Ferhat Yılmaz, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Burcu Görek ve Efe Elvan'ın yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin'in yaptığı bildirildi.

Kurgu ve post-prodüksiyon çalışmalarına başlanan filmin, 15 Temmuz'da düzenlenecek gala programıyla izleyiciyle buluşmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Otuz İki Dakika Kısa Filmi Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
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