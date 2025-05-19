Ovacık'ta Dalgıçlar Su Altında Bayrak Açtı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Kaymakamlık öncülüğünde Ovacık Belediyesi işbirliğiyle dalgıçlar Cemil Belder ile Cemal Özbek tarafından Hatipoğlu Göleti'nde dalış gerçekleştirildi.

Dalgıçlar, göletin derinliklerinde Türk bayrağını açarak 19 Mayıs'ı kutladı.