Ovacık\'ta Fotokapan ile Yaban Hayvanları Görüntülendi

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaşın evine yakın bölgedeki ormana yerleştirdiği fotokapana vaşak, tavşan ve domuzların görüntüsü yansıdı.
Ovacık ilçesinde yaşayan bir vatandaş evinin yakınındaki ormanı fotokapan yerleştirdi. Ormana yerleştirilen fotokapan bölgede yaşayan yaban hayvanlarını görüntüledi. Nesli tükenmekte olan vaşak ile domuz ve tavşanın ormanda gezdiği görüntüleri fotokapana yansıdı.
