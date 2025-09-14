Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesinde devriye yaptıkları esnada tarlada kaçak kazı yapan M.K. (60) ve A.T. (48) ve S.D'yi (53) suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada merdiven, kürek, kürek, kova ve 7 ip-halat ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?