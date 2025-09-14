Ovacık\'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesinde devriye yaptıkları esnada tarlada kaçak kazı yapan M.K. (60) ve A.T. (48) ve S.D'yi (53) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada merdiven, kürek, kürek, kova ve 7 ip-halat ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.