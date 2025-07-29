Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Aşağı Kozluca köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aralarında köylülerin de bulunduğu ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, bazı meşe ağaçlarına zarar verdi.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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