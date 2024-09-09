Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kızılateş Defnedildi - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kızılateş Defnedildi

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kızılateş Defnedildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne götürülen Kızılateş'in cenazesinde ailesi ve kalabalık bir protokol yer aldı. Şehidin annesi ve babası, oğulları için gözyaşı döktü.

09.09.2024 17:48
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Şehit Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi, burada helallik alınması sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana götürüldü.

Şehidin annesi Gülten ve babası Tacettin Kızılateş, tabuta sarıldı. Anne ve baba "Oğlum hakkımız sana helal. Mekanın cennet olsun" diye ağıt yaktı.

Bu arada şehit Doğan Kızılateş'in ailesine "Eğer ben şehit olursam, cenazemde ağlamayın" diye vasiyet ettiği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kızılateş'in cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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