Ovacık'taki Asma Köprü Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ovacık'taki Asma Köprü Hasar Gördü

06.05.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Munzur Nehri'ndeki debi artışı nedeniyle Kazanç mezrasındaki asma köprü hasar aldı ve kapatıldı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ovacık ilçesindeki Kazanç mezrasına ulaşım sağlayan asma köprünün Munzur Nehri'nin debisinde meydana gelen artış nedeniyle hasar aldığını ve güvenli kullanım açısından uygun olmadığını bildirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Ovacık ilçesinin Yaylagünü köyü Kazanç mezrasında bulunan asma köprüye ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bu durum üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan yoğun yağışlar sonrası Munzur Nehri debisinde meydana gelen artış nedeniyle Yaylagünü köyü Kazanç mezrasına ulaşım sağlayan asma köprü hasar almış ve yaya geçişine kapatılmıştır. Ekiplerimizce yapılan teknik incelemeler sonucunda köprü ayaklarının yerinden oynadığı tespit edilmiş olup, mevcut yapının güvenli kullanım açısından uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu mezrada 6 hane bulunmakta olup vatandaşlarımızın ulaşımının sürdürülebilmesi amacıyla alternatif kara yolu bağlantısına yönelik etüt çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır."

Açıklamada, mezraya Sarıtosun köyü-Yaylagünü köyü-Filizkert Güvenlik Kulesi istikametinden sağlanacak yeni güzergahın belirlendiği kaydedilerek, "Ayrıca söz konusu asma köprünün onarımına ilişkin yapım işi, İl Özel İdaremizin 2026 yılı yatırım programı kapsamında ihale edilmiş olup sözleşme süreci devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ile güvenli olmadığı değerlendirilen yapılardan uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovacık'taki Asma Köprü Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:15:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ovacık'taki Asma Köprü Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.