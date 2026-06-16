Oxfam'dan G7 Zirvesi'nde İklim Eylemi - Son Dakika
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Oxfam'dan G7 Zirvesi'nde İklim Eylemi

16.06.2026 17:55
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Oxfam aktivistleri, G7 Zirvesi'nde iklim değişikliği ve toplumsal eşitlik için protesto yaptı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam aktivistleri, Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesinde iklim değişikliği ve toplumsal eşitlik konularına dikkati çekmek için eylem yaptı.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesinin ikinci günü, yardım kuruluşu Oxfam aktivistlerinin protestosuna sahne oldu.

Zirveye katılan liderleri tasvir eden maskeler takan ve katılımcı ülkelerin futbol formalarını giyen aktivistler, iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Aktivistler, "Dünya yardım kesintisi" yazılı pankart asılı kaleye gol atmaya çalıştı.

G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde yapılıyor.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin yanı sıra, Brezilya, Ukrayna, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya liderleri ve Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileri de katılıyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Politika, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxfam'dan G7 Zirvesi'nde İklim Eylemi - Son Dakika

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