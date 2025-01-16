Oxfam'dan İsrail'e Silah Satışlarına Yasak Çağrısı

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere Başkanı Halima Begum, Gazze'de sağlanan ateşkesin, İngiltere'nin hukuki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağını belirterek, İsrail'e yönelik "tüm silah satış lisanslarını derhal askıya alması" gerektiğini belirtti.

Begum, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın "gecikmiş olmanın ötesinde" olduğunu vurguladı.

İsrail'in 15 aydır Gazze halkına karşı amansız saldırı yürüttüğüne işaret eden Begum, gıda ve suyun savaş silahı olarak kullanıldığına ve 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlardan sistematik olarak mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

Begum, "Gazze'de kıtlık tehlikesi sürerken, öncelikli olarak hayati yardımların kesintisiz ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanmalı. Ayrıca, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların güvenli şekilde serbest bırakılması da kritik öneme sahip." ifadeleri kullanıldı.

"Ateşkes, İngiltere'nin hukuki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz"

Begum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında diğer ülkelerin de sorumluluğu olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in Gazze'ye yaşattığı muazzam acılar, İngiltere dahil dünya liderlerinin gözetiminde ve korumasında gerçekleşti. İsrail'in eylemlerinin, uluslararası insancıl hukuku defalarca ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen, İngiliz hükümeti silah satışlarına izin vererek bu çatışmayı körüklemeye devam etti. Bu geçici ateşkes, İngiltere'nin hukuki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. İsrail'e yönelik tüm silah satış lisansları, uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesi riski göz önüne alındığında derhal askıya alınmalı."

"Savaş suçları işleyenler hesap vermeli"

Begum, adalet ve hesap verebilirliğin de başlaması gerektiğinin altını çizerek, savaş suçları işleyen tüm tarafların, mağdurlar için adaletin sağlanması ve gelecekteki ihlalleri caydırmak adına hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere ve diğer dünya liderlerinin, bu ateşkesin kalıcı olmasını sağlamasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Begum, ateşkesin, uluslararası hukuku ihlal eden kalıcı askeri varlık ya da ilhak ile sonuçlanmaması gerektiğini, aksi halde Filistinliler ve İsrailliler için adil, anlamlı ve sürdürülebilir barış umudunun tamamen yok olacağını kaydetti.