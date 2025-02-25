Oy'una Geldik Filmi Yasaklandı - Son Dakika
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Oy'una Geldik Filmi Yasaklandı

Kültür Bakanlığı, 'Oy'una Geldik' filmini yasakladı. Yönetmen Kazım Öz, hukuki yollara başvuracak.

25.02.2025 20:23
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(ANKARA)- "Oy'una Geldik" filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. Filmin Yönetmeni Kazım Öz, "Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Yönetmenliğini Kazım Öz'ün yaptığı "Oy'una Geldik" filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamada yasaklama gerekçesine ilişkin,  "5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu"nun 4. Maddesi gereğince yasaklandı" ifadelerine yer verdi.

ilgili maddede yer alan ifadeler şu şekilde:

"Bakanlık, insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içeren filmleri yeniden değerlendirilmek üzere Değerlendirme ve Sınıflandırma Kuruluna sevk edebilir. "

Filmin Yönetmeni Kazım Öz, hukuki yollara başvuracağını belirterek yasaklamaya ilişkin şahsi X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"OY'una Geldik filmimizin vizyonu maalesef yasaklandı. İktidar 21.yüzyılda bir komedi filmini yasaklayarak kendi tarihine bir kara leke daha sürdü.Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız."

Kaynak: ANKA

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