(ANKARA) - Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Kimse umudunu yitirmesin. Adalet mutlaka kazanacak. Yeter ki biz o günleri bekleyen değil, o günleri hazırlayan insanlar olalım" dedi.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in, sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adanalım, Seyhanlım; Silivri'yi yol etmişler! Yaz demeden, kış demeden; sıcak, soğuk, yağmur, çamur, hatta kar demeden her gün, her an Silivri'deler. Başkanlarını yalnız bırakmıyorlar, ziyaret ediyorlar. Sımsıcak bir sevgi seli... Burada gücümüzü güveninizden, dayanışmanızdan ve haklılığımızdan alıyoruz. Kimse umudunu yitirmesin. Adalet mutlaka kazanacak. Yeter ki biz o günleri bekleyen değil, o günleri hazırlayan insanlar olalım..."