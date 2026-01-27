Aziz İhsan Aktaş Davası... Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: "Bu Hafta Koğuşta Duruşması Olan Tek Kişi Benim"

(ANKARA) - Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Aziz İhsan Aktaş davası" öncesinde, "Bu hafta koğuşta duruşması olan tek kişi benim" paylaşımını yaptı.

CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda başlıyor.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, dava öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun iddianame bekleyişleri koğuşlarda sancılıdır. Günlük 'Günaydın!', 'Nasılsın?' gibi rutinlerin arasında İddianame ne oldu? Tensip düzenlendi mi? Tensipte tahliye bekliyor musun? Duruşma gününe ne kadar kaldı? gibi sorular da vardır. Duruşma haftası geldi mi, koğuşta herkes bilir. O hafta yalnızca sanık değil, bütün koğuş yargılanır.

Tutuksuz yargılama, tahliye temennileri, dualar başlar. Aylar sonra ilk kez özgürlüğe açılabilecek bir kapı ihtimaliyle, insanlar aynanın karşısına geçip kendi yüzlerini yeniden hatırlar. Tatlı bir telaş sarar koğuşu. Bakım grupları kurulur: kuaför, fön, makyaj… Ne giyilecek? Ceket var mı? Ayakkabı geldi mi? Hep bir şeyler eksiktir.

Bu hafta koğuşta duruşması olan tek kişi benim. Sekiz ay sonra benim için başladı bu telaş. Saçlar boyanıyor, fön çekiliyor. 'Tahliye ceketi' konuşuluyor. 'Başkanım,' diyorlar, 'Evrim'in tahliye ceketini giy. Geçen hafta Ayşe onu giydi ve tahliye oldu.' Bir de tahliye sonrası var: yatakların ve siyah çöp poşeti içerisine konulan eşyaların kapı önüne konulması, görevlilerin beklenmesi… Umarım bir gün, o coşkuyu da anlatabilirim."