OYAK Maden Metalürji Fuarlarla Büyüyor - Son Dakika
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OYAK Maden Metalürji Fuarlarla Büyüyor

Erdemir ve bağlı şirketleri, Eylül'deki Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarında yoğun ilgi gördü.

04.10.2024 12:28
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ÇELİK üretimi, madencilik, mühendislik ve proje yönetimi alanlarında faaliyet gösteren OYAK Maden Metalürji Şirketleri, yurt içi ve yurt dışında ürün ve hizmetlerini tanıtmayı sürdürüyor. Eylül ayında düzenlenen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılan Erdemir, İsdemir, Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, İsdemir, Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya, yurt içi ve yurt dışında katıldığı fuarlarda ürün ve hizmetlerini sergilemeye devam ediyor. Eylül ayında gerçekleştirilen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılan OYAK Maden Metalürji Şirketleri, sektörlerinin önde gelen temsilcilerini stantlarında ağırladı.

11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlen demir-çelik sektörünün önde gelen buluşmalarından Metal Expo Fuarı'na ilk kez katılan Erdemir ve İsdemir, mevcut müşterilerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından etkinliğe katılan potansiyel müşterileriyle bir araya geldi. Sektörünün en önemli etkinliklerinden Metal Expo Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri'nin daha önceki yıllarda Erdemir ve Erdemir Romanya ekipleri ile temsil edildiği Coiltech Fuarı'na bu yıl ilk kez Erdemir Mühendislik de katıldı. OYAK Maden Metalürji Şirketleri, 18-19 Eylül 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Pordenone kentinde düzenlenen etkinliğe Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya olmak üzere iki ayrı stant ile katıldı. Bobin sarma endüstrisinin önde gelen etkinliklerinden Coiltech Fuarı'nda; elektrik motorları, transformatörler ve jeneratörlerin tasarımı, üretim/ bakım alanındaki yenilikçi malzemeler ve son teknoloji makineler sergilendi. 2010 yılından beri İtalya ve Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Coiltech Fuarı, 2025 yılında ise ilk kez Amerika'da gerçekleştirilecek.

19-21 Eylül tarihleri arasında kapılarını açan metalürji sektörünün önde gelen buluşmalarından Ankiros Fuarı'na katılan Erdemir, İsdemir ve Erdemir Mühendislik, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı. Düzenlendiği ilk günden itibaren Erdemir ve İsdemir'in de destekçileri arasında yer aldığı etkinliğe Erdemir Mühendislik ikinci kez katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Ankiros Fuarı, iki yılda bir organize ediliyor.

Kaynak: DHA

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