Öykü Gürman, Tunceli'de Sahne Aldı

Sanatçı Öykü Gürman, Tunceli'de sahneye çıktı.
Kentte ilk kez düzenlenen Motofest etkinlikleri kapsamında Örenönü Tabiat Parkı'ndaki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Gürman, yaklaşık 2 saat şarkılarını seslendirdi.
Gürman'ın hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.
Konser sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gürman'a çiçek ve yörede yapılan kilim dokumasını hediye etti.???????
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