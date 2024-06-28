Öykü Gürman, Tunceli'de Sahne Aldı

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Sanatçı Öykü Gürman, Tunceli'de sahneye çıktı.

Kentte ilk kez düzenlenen Motofest etkinlikleri kapsamında Örenönü Tabiat Parkı'ndaki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Gürman, yaklaşık 2 saat şarkılarını seslendirdi.

Gürman'ın hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Konser sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gürman'a çiçek ve yörede yapılan kilim dokumasını hediye etti.???????