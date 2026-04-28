Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor
Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor

28.04.2026 14:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, günlük 100 bin üzeri kullanıcıya sahip oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurmasının zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de günlük kullanıcı sayısı 100 binden fazla olan oyun platformlarının temsilci bulundurmasının zorunlu olacağını açıkladı. VPN hizmetleriyle ilgili de düzenleme yapılacağını belirten Bakan, amaçlarının yasakçı değil rehberlik edici olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile yürüttükleri sosyal risk haritası çalışmaları hakkında bilgi verdi. 35 sosyal risk haritası oluşturduklarını ve 14'ünü tamamladıklarını söyledi. 648 farklı sosyal gösterge kullanarak hane bazlı risk analizleri yaptıklarını ifade etti.

Erken uyarı sistemleri ile kadına yönelik şiddet, çocuk suçluluğu gibi risklere müdahale edeceklerini belirten Bakan, 'Çocuklar Güvende' ve 'Aile Rehberi' sistemlerini devreye aldıklarını söyledi. 81 ilde dijital takip sistemi uyguladıklarını ve Batman'da bağımlılık haritasıyla 40 kişiyi işe, 79 kişiyi tedaviye yönlendirdiklerini açıkladı.

15 yaş altı çocuklar için sosyal medyaya erişim düzenlemesi yapacaklarını belirten Göktaş, dijital dünyanın kontrolsüz olduğunu ve çocukların yalnız bırakılamayacağını söyledi. Okul çevresinde psikososyal destek için 6 aylık eylem planı geliştirdiklerini, 258 personelle 6 bin 75 haneyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Psikososyal Destek Görüşme Ofisi kurduklarını ve 81 ilde saha çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan, 14 bin 834 meslek elemanına çevrim içi eğitim verdiklerini söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile CANGÖZ Projesi'ni imzaladıklarını, bu projeyle huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerini denetleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor - Son Dakika

Saran'dan futbolculara son emir
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
SON DAKİKA: Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor - Son Dakika
Advertisement
