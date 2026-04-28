Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de günlük kullanıcı sayısı 100 binden fazla olan oyun platformlarının temsilci bulundurmasının zorunlu olacağını açıkladı. VPN hizmetleriyle ilgili de düzenleme yapılacağını belirten Bakan, amaçlarının yasakçı değil rehberlik edici olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile yürüttükleri sosyal risk haritası çalışmaları hakkında bilgi verdi. 35 sosyal risk haritası oluşturduklarını ve 14'ünü tamamladıklarını söyledi. 648 farklı sosyal gösterge kullanarak hane bazlı risk analizleri yaptıklarını ifade etti.

Erken uyarı sistemleri ile kadına yönelik şiddet, çocuk suçluluğu gibi risklere müdahale edeceklerini belirten Bakan, 'Çocuklar Güvende' ve 'Aile Rehberi' sistemlerini devreye aldıklarını söyledi. 81 ilde dijital takip sistemi uyguladıklarını ve Batman'da bağımlılık haritasıyla 40 kişiyi işe, 79 kişiyi tedaviye yönlendirdiklerini açıkladı.

15 yaş altı çocuklar için sosyal medyaya erişim düzenlemesi yapacaklarını belirten Göktaş, dijital dünyanın kontrolsüz olduğunu ve çocukların yalnız bırakılamayacağını söyledi. Okul çevresinde psikososyal destek için 6 aylık eylem planı geliştirdiklerini, 258 personelle 6 bin 75 haneyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Psikososyal Destek Görüşme Ofisi kurduklarını ve 81 ilde saha çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan, 14 bin 834 meslek elemanına çevrim içi eğitim verdiklerini söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile CANGÖZ Projesi'ni imzaladıklarını, bu projeyle huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerini denetleyeceklerini açıkladı.