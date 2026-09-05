Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane\'deki evinde ölü bulundu

(İSTANBUL) - Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'de yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, perşembe gününden bu yana Kılıç'a ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., durumunu kontrol etmek amacıyla oyuncunun evine gitti. Özlem E., Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, Zülfü Livaneli'nin yönettiği 2010 yapımı "Veda" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve silah arkadaşı Salih Bozok'a hayat vermişti.

"Kış Uykusu", "Nokta", "Mavzer" ve "Cenazemize Hoş Geldiniz" filmlerinde rol alan Kılıç; "Ezel", "Seksenler", "Söz" ve "Kuruluş: Osman" dizilerinde de izleyici karşısına çıkmıştı. Kılıç, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra tiyatro sahnesindeki oyunculuğuyla da tanınıyordu.