Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane\'deki evinde ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İSTANBUL) - Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'de yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, perşembe gününden bu yana Kılıç'a ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., durumunu kontrol etmek amacıyla oyuncunun evine gitti. Özlem E., Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, Zülfü Livaneli'nin yönettiği 2010 yapımı "Veda" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve silah arkadaşı Salih Bozok'a hayat vermişti.

"Kış Uykusu", "Nokta", "Mavzer" ve "Cenazemize Hoş Geldiniz" filmlerinde rol alan Kılıç; "Ezel", "Seksenler", "Söz" ve "Kuruluş: Osman" dizilerinde de izleyici karşısına çıkmıştı. Kılıç, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra tiyatro sahnesindeki oyunculuğuyla da tanınıyordu.

Kaynak: ANKA

Kağıthane, İnceleme, İstanbul, Magazin, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kösem’den kan bağışı çağrısı: Acil değil, sürekli bir ihtiyaç Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kösem’den kan bağışı çağrısı: Acil değil, sürekli bir ihtiyaç
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Umut Bozok’un hareketi maça damga vurdu Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu “Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti

20:01
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
19:55
Atletico Madrid’i paramparça ettiler
Atletico Madrid'i paramparça ettiler
19:51
Filipe Luis, Monaco’yla fırtına gibi başladı
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:29
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar’ı aradı Nedeni belli oldu
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar'ı aradı! Nedeni belli oldu
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
18:15
ABD’den geldi, Boluspor’u mahvetti 6 maçta puan bile alamadı
ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı
18:14
5 İlde ’müstehcenlik’ operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 21:06:08. #7.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement