Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane Nurtepe'deki evinde ölü bulundu. İki gündür haber alamayan arkadaşları, Kılıç'ı koltukta hareketsiz bulunca sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ikamet eden 51 yaşındaki Kılıç'ın arkadaşları, kendisinden iki gündür haber alamamaları üzerine evine gitti.
Kılıç'ı salonundaki koltuk üzerinde hareketsiz bulunan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin, evdeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Sizin düşünceleriniz neler ?