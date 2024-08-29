Öz Büro İş Sendikası Üyesi İşçiler Sarar Mağazalarında Grev Başlattı

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(ANKARA) -Öz Büro İş Sendikası üyesi işçiler, 29 ildeki 69 Sarar mağazasında greve başlıyor. Greve çıkan işçiler, Ankara ANKAmall alışveriş merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi imzalana kadar grevin büyüyerek devam edeceği" ifade edildi.

Sarar ile Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Büro İş arasında 20 Mart 2024 tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 8'inci ayında ücrette anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı. Toplamda 400 işçiyi kapsayan 29 şehirdeki 69 mağazadaki grev bugün başladı.

Sendika yaptığı açıklamada, "mağazayı etkilemeden toplu sözleşmeyi imzalamak istediklerini bu nedenle Sarar'ın diğer mağazalarındaki greve ilerleyen günlerde sırayla başlayacaklarını" söyledi.

"Her gün bir mağazada daha grev başlatarak devam edeceğiz"

ANKAmall AVM önünde basın açıklamasını Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba okudu. Toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar grevin büyüyerek devam edeceğini kaydeden Gülbaba, şunları söyledi:

"Bu grev, toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar yükselerek devam edecek. Hiç kimse kusura bakmasın işçileri odalara çekip, 'Sakın greve çıkmayın, eğer greve çıkarsanız işinizden olursunuz' demek suçtur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Biz, yasanın, hukukun sınırları içerisinde hak mücadelesi için greve çıktık. Bu grev bugün ANKAMall'de başlıyor ama 29 ilde 69 mağazada bu grevi her gün bir tane daha başlatmak suretiyle yükselterek devam ettireceğiz. Emeğimize, hakkımıza dil uzatılmasından rahatsızız."

Bu grevin hak grevi olduğunu belirten Gülbaba, bugün farklı mağazalardaki işçilere greve çıkmamaları için uyarılar yapıldığını ifade ederek, "Greve neden hepsinde aynı anda başlamadık, çünkü biz mağazanın, müşterilerin asla zarar görmesini istemiyoruz. Bu sabah bizim bir çok ildeki arkadaşımıza baskılar yapıldı. Şu an da işyerlerindeki arkadaşlarımıza greve katılmamaları yönünüde telkinler devam ettiği gibi bu kez yazılı imzaları isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bu suçtur" diye konuştu.

Alışveriş merkezinin önünde yapılan basın açıklamasının ardından Sarar işçileri, mağazaya grev ilanını astı.