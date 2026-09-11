Öz Sağlık-İş Kırklareli Şube Başkanlığına Arı 52 delegelik oyla yeniden seçildi
Öz Sağlık-İş Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde İbrahim Arı, 52 delegenin oyuyla yeniden şube başkanı oldu. Genel kurulda divan başkanlığına seçilen Genel Başkan Yardımcısı İsmail Öztürk, başarılı toplu iş sözleşmelerine imza attıklarını söyledi.
Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Bir otelin konferans salonunda düzenlenen genel kurulda, Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı İsmail Öztürk divan başkanlığına seçildi.
Öztürk, güçlü bir sendikal vizyon ile emekçilerin yolunu aydınlatmaya devam ettiklerini söyledi.
Kendileriyle yol yürüyen emekçilerin sorunlarını çözmek??????? için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Öztürk, başarılı toplu iş sözleşmelerine imza attıklarını kaydetti.
Öz Sağlık-İş Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı da sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile mali raporlar sunuldu.
Gerçekleştirilen seçimde Arı, 52 delegenin oyuyla yeniden başkan oldu.
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