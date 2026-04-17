Özal, 33. Yılında Anıldı
Özal, 33. Yılında Anıldı

17.04.2026 13:04
Demokrat Parti Başkanı Uysal, Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında rahmetle andı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Temsilcisi olduğu geleneğin murisleri olarak minnet borcumuzu her daim ifade ettiğimiz Merhum Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Turgut Özal'ı vefatının yıldönümünde rahmetle ve bugün daha çok özlemle anıyoruz" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün neredeyse herkesin kendisini güvensiz hissettiği, nihayetinde acı biçimde sonuçlarına maruz kaldığımız vasatın ve sefaletle, enflasyonla daha da artan şiddetin, adaletsizliğin çözümünü göstermişti bize; demokrasi. Türk Siyasetinde 'makulun sesi' olmuş Demokrat geleneğin büyük temsilci ve liderlerinden, 8. Cumhurbaşkanımız, Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı Turgut Özal, 33 yıl önce bugün ahirete irtihal etti."

Ekonominin en temel girdisinin demokrasi ve adalet olduğu bilinci ile büyük bir kalkınma hamlesinin, bugünkü girişimcilik ve gelişmenin taşlarını Merhum Cumhurbaşkanımız döşemişti. En kudretli olduğu an vatandaşa en çok kulak verdiği, en çok hizmet ettiği an olmuştu. Sahip olduğu yetkileri arttırmayı değil, ülkenin ekonomik ve siyasal sınırlarını, fikrin ve mülkiyetin sınırlarını, teşebbüsün, hak ve hürriyetlerin sınırlarını genişletmeyi dert etmişti.

Temsilcisi olduğu geleneğin murisleri olarak minnet borcumuzu her daim ifade ettiğimiz Merhum Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Turgut Özal'ı vefatının yıldönümünde rahmetle ve bugün daha çok özlemle anıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun."

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Turgut Özal, Güncel

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
