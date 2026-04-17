Özal, 33. Yılında Anıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün neredeyse herkesin kendisini güvensiz hissettiği, nihayetinde acı biçimde sonuçlarına maruz kaldığımız vasatın ve sefaletle, enflasyonla daha da artan şiddetin, adaletsizliğin çözümünü göstermişti bize; demokrasi. Türk Siyasetinde 'makulun sesi' olmuş Demokrat geleneğin büyük temsilci ve liderlerinden, 8. Cumhurbaşkanımız, Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı Turgut Özal, 33 yıl önce bugün ahirete irtihal etti."

Ekonominin en temel girdisinin demokrasi ve adalet olduğu bilinci ile büyük bir kalkınma hamlesinin, bugünkü girişimcilik ve gelişmenin taşlarını Merhum Cumhurbaşkanımız döşemişti. En kudretli olduğu an vatandaşa en çok kulak verdiği, en çok hizmet ettiği an olmuştu. Sahip olduğu yetkileri arttırmayı değil, ülkenin ekonomik ve siyasal sınırlarını, fikrin ve mülkiyetin sınırlarını, teşebbüsün, hak ve hürriyetlerin sınırlarını genişletmeyi dert etmişti.

Temsilcisi olduğu geleneğin murisleri olarak minnet borcumuzu her daim ifade ettiğimiz Merhum Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Turgut Özal'ı vefatının yıldönümünde rahmetle ve bugün daha çok özlemle anıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun."