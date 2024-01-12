Özalp Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişileri, karla mücadele ekipleri kurtardı.

Özalp Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Kar nedeniyle mahsur kalanlar, ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İlçe genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.