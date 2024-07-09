Özalp'ta sel nedeniyle bazı evler sular altına kaldı
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bazı evler ve 1 minibüs sular altına kaldı.
Özalp ilçesine bağlı Boyaldı (Pirkal) Mahallesi'nde, yoğun yağış sonrası sel sularından dolayı bazı evler ve bir minibüs sular altında kalırken, Van-Özalp yolu ise kısa süreli ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, bölgeye giderek tahliye çalışmaları yürütüp su altında kalan evleri boşalttıktan sonra mahallede kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
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