Özat, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası soruşturma iznine tepki gösterdi - Son Dakika
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Özat, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası soruşturma iznine tepki gösterdi

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Özat, Kahramanmaraş\'taki okul saldırısı sonrası soruşturma iznine tepki gösterdi
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerin öldüğü okul saldırısı sonrası eğitimcilere verilen soruşturma iznine tepki gösterdi. Özat, silahlı saldırılara müdahale eğitimi almamış eğitim çalışanlarının suçlanmasının yanlış olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana silahlı saldırıyla ilgili okul müdürü, müdür yardımcısı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile rehber öğretmen hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Silahlı saldırılara müdahale konusunda eğitim almamış eğitim çalışanlarının, böyle bir olay nedeniyle suçlanması son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından okul müdürü, müdür yardımcısı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile rehber öğretmen hakkında soruşturma izni verilmesine tepki göstererek, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özat, "Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz güvenlik görevlisi değildir. Silahlı saldırılara müdahale konusunda eğitim almamış eğitim çalışanlarının, böyle bir olay nedeniyle suçlanması son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

"İDARECİLER VE ÖĞRETMENLER GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEĞİL"

Soruşturma dosyasında yer aldığı ileri sürülen değerlendirmelere değinen Özat, iddiaların doğru olması halinde bunun bir "teftiş skandalı" olacağını ifade ederek, "Öncelikle idareciler ve öğretmenler güvenlik görevlisi değil. Ellerinde silah yok, bununla ilgili eğitimleri de yok. Can pazarına dönüşmüş bir ortamda kimse onlara 'Niye kaçtınız, niye gittiniz?' diyemez!" değerlendirmesini yaptı.

Öğretmenlerin silahlı saldırıya müdahale etmekle yükümlü tutulamayacağını belirten Özat, soruşturma dosyasını görmediğini ve değerlendirmelerini basına yansıyan iddialar üzerinden yaptığını, rehber öğretmenlerin (psikolojik danışmanların) görev ve yetkilerinin de mevzuatla belirlendiğini hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Özat, şöyle devam etti:

"Bir psikopatın yaptığı silahlı saldırıyı da mı öğretmenin veya idarecinin üstüne yüklüyorsunuz? Sayın Bakan, siz okula güvenlikçi verdiniz, öğretmene silah verdiniz, öğretmen kaçtı mı? Okula güvenlikçi veremeyenler soruşturma geçirmeli asıl! Okulun güvenlikçisi neden yok diye asıl sorumluların ifade vermesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA
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