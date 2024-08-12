Özbekistan, 2024 Olimpiyat Oyunları\'ndan 8 altın madalya ile döndü

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2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 8'i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent'te büyük coşkuyla karşılandı.

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na 90 sporcuyla katılan Özbekistan kafilesi, 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere ilk defa toplam 13 madalya elde etti.

Özbekistanlı sporcular, Paris'ten döndükleri Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Abdulla Aripov ve diğer üst düzey Özbek yöneticilerin yanı sıra çok sayıdaki Özbek vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Havaalanında toplanan çok sayıda kişi, Özbek sporcuları "Şampiyonlar geliyor" sloganlarıyla karşıladı.

"Son yıllarda Özbekistan, bir spor ülkesine dönüştü"

Karşılama töreninde konuşan Senato Başkanı Narbayeva, Özbek sporcuların Paris 2024 Olimpiyatları'nda sergilediği başarıyla Özbekistan'ın ne kadar güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini bir kez daha gösterdiklerini, bu başarının temelinde ülke yönetiminin gençlere ve spora verdiği önemin yattığını anlattı.

Başbakan Aripov da Tokyo ve Paris olimpiyatları arasındaki dönemde Özbekistan'da atletizm, judo ve boks dünya şampiyonalarının düzenlendiğini dile getirerek, "Son yıllarda Özbekistan, bir spor ülkesine dönüştü. Tüm bu etkinlikler de bunu gösteriyor. Bu olimpiyatlarda elde edilen madalyalar bunun meyveleridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de bir mesaj yayımlayarak sporcuların olimpiyatlarda 13 madalya kazanmasından dolayı Özbek halkını kutladı.

Mirziyoyev, daha önce bu olimpiyatlarda ilk 15'e girmeyi kendileri için büyük bir hedef olarak belirlediklerini anımsatarak, "208 ülkeden sporcuların katıldığı olimpiyatlarda sporcularımız büyük başarı, beceri ve irade göstererek dünyada 13'üncü, Asya'da 4'üncü, Türk, Müslüman ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında ise 1'inci oldu." ifadelerine yer verdi.

Özbek sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'nda Yeni Özbekistan'ın gençlerinin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Mirziyoyev, "Tüm sporcularımız, ebeveynleri, öğretmenleri ve antrenörleri, Yeni Özbekistan'ın gerçek kahramanlarıdır." açıklaması yaptı.

Paris Olimpiyatları'nda 3 Özbek sporcu ikinci kez şampiyon oldu

Özbek sporcular 2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 5, judo, serbest güreş ve tekvandoda birer altın madalya elde etti.

Özbek sporcular ayrıca atletizm ve tekvandoda 2 gümüş, judo ve serbest güreşte ise 3 bronz madalya kazanarak, elde ettiği toplam 13 madalya ile dünya sıralamasında 13. oldu.

Özbek boksörler Bahadır Calalov ve Hasanboy Dostmatov ile tekvandocu Uluğbek Raşitov bu olimpiyatlarda kazandığı altın madalyalarla ikinci kez olimpiyat şampiyonu ünvanını elde etti.

Özbekistan hükümeti, daha önce olimpiyat oyunlarında madalya alan sporculara verilecek para ödülünü açıklamıştı. Buna göre altın madalya için 200 bin, gümüş için 100 bin ve bronz madalya için ise 50 bin dolar para ödülü verilmesi kararlaştırılmıştı.