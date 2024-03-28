Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Tuniyaz ile görüştü

Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede temaslarını sürdüren Vali Tuniyaz'ı kabul etti.

Görüşmede, Özbekistan'ın bölgeleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de dahil Özbekistan ile Çin arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da genişletilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Taraflar görüşmede, Özbekistan ile Çin arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin yüksek düzeye ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Mirziyoyev, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Yenilikçi teknolojiler, tarım ve su yönetimi, ulaştırma ve lojistik, bankacılık ve finans, eğitim ve geleneksel tıp gibi alanlarda karşılıklı işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirten Mirziyoyev ve Tuniyaz, taraflar arasındaki kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, "Özbekistan-Kırgızistan-Çin" demir yolu projesinin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Tuniyaz, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile de bir araya geldi.???????