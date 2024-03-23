Özbekistan Cumhurbaşkanı Putin'e taziye mesajı gönderdi

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda onlarca masum insanın hayatını kaybettiği ve ağır yaralandığı trajik olayla ilgili Putin'e derin taziyelerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Mirziyoyev'in mesajında, sivillere yönelik bu terör saldırısını Özbekistan'ın şiddetle kınadığını kaydederken, bu suçun organizatörleri ile faillerinin cezalandırılacağının kaçınılmaz olduğunu vurguladığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilediği belirtildi.