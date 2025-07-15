Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı - Son Dakika
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Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı

Özbekistan\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı
15.07.2025 20:02
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Büyükelçi Ufuk Ulutaş, ülkedeki Türk iş insanları, büyükelçilik çalışanları ile Özbek gazeteciler katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünün engellenmesinin ve arkasındaki menfur zihniyet ile aparatlarının mağlup edilişinin 9. yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek "Dünya tarihinde emsali görülmemiş bir direniş olan 15 Temmuz destanı, milletin, milli iradenin ve demokrasiye sahip çıkan milyonların, diğer bir ifadeyle Türkiye'nin zaferidir." dedi.

Ulutaş, "Adını koymak gerekirse kendi sapkın ve mektum emelleri yolunda bazen sivil toplum kuruluşu, bazen tüccar, bazen eğitim kurumu, bazen dini vasıflı bir topluluk kisvesi altında faaliyet gösteren, çok katmanlı uluslararası ve gizli hücrelerden meydana gelen FETÖ, kült niteliği haiz yabancı istihbarat aparatı bir terör ve organize suç örgütüdür." diye konuştu.

15 Temmuz 2016'dan önce başlayan FETÖ ile mücadelenin, milli güvenliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyen Ulutaş, örgüt elebaşının geçen yıl ölmesinin kendilerini rehavete sokmadığını ve bu karanlık terör örgütü tamamen tasfiye olana kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Büyükelçi Ulutaş, bütün evrensel değerleri kendi gündemleri için kullanan bu örgütün yalnızca Türkiye bakımından değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler ve halklar açısından da büyük bir güvenlik tehdidi olduğunun altını çizerek, dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bölümünün Türkiye devletinin yürüttüğü uluslararası gayretlerle akamete uğratıldığını dile getirdi.

Örgütün Orta Asya'da artık tutunamadığını görmekten ziyadesiyle memnuniyet duyduklarını aktaran Ulutaş, terörle mücadelede desteklerini esirgemeyen dost ve kardeş devletlere teşekkür borçlu olduklarını kaydetti.

Etkinliğin sonunda "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseli gösterildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı - Son Dakika

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