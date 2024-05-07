Özbekistan'da 198 Özbek aydın, eski Sovyetler Birliği dönemindeki suçlamalardan beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan'da 198 Özbek aydın, eski Sovyetler Birliği dönemindeki suçlamalardan beraat etti

Özbekistan\'da 198 Özbek aydın, eski Sovyetler Birliği dönemindeki suçlamalardan beraat etti

Özbekistan Yüksek Mahkemesi, eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı oldukları gerekçesiyle hapse atılan, sürgüne gönderilen ve idam edilen 198 Özbek aydının beraat ettiğini açıkladı. Özbekistan'da hükümet kararıyla eski Sovyetler Birliği rejimince 1920-1950 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulmuştu.

07.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'da eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı oldukları gerekçesiyle 1930-1938 döneminde hapse atılan, sürgüne gönderilen ve idam edilen 198 Özbek aydın, mahkeme kararıyla beraat etti.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 1930-1938 döneminde Sovyet mahkemeleri kararıyla toplama kamplarına yollanan, hapis cezası alan, sürgüne gönderilen ve idam edilen 198 aydının aklanmasıyla ilgili davanın sona erdiği bildirildi.

Başkent Taşkent ile Harezm, Buhara, Cizzah ve Namangan illeri ile Karakalpakistan bölgesinden olan aydınların, eski Sovyet yönetimince rejime karşı çıkma ve milli mücadelede yer alma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle işbirliği yapmakla suçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Özbekistan Yüksek Mahkemesince bu kişilerin beraatına karar verildiği ifade edildi.

Özbekistan'da hükümet kararıyla eski Sovyetler Birliği rejimince 1920-1950 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulmuştu.

Özbekistan Yüksek Mahkemesince Ağustos 2021'de kurulan mahkemede, Sovyet karşıtı oldukları gerekçesiyle 1920-1938 yıllarında hapsedilen, sürgüne gönderilen ve idam edilen 115 Özbek aydını, Ocak 2022'de 120 Özbek aydını, Aralık 2022'de 173 Özbek aydını, Nisan 2023'te de 208 Özbek aydını mahkeme kararıyla aklanmıştı.

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1937-1953 yıllarında Özbekistan'da rejim karşıtı oldukları suçlamasıyla yaklaşık 100 bin kişi farklı cezalara çarptırılmış, 13 bin kişi kurşuna dizilmişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Hükümet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 198 Özbek aydın, eski Sovyetler Birliği dönemindeki suçlamalardan beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan'da 198 Özbek aydın, eski Sovyetler Birliği dönemindeki suçlamalardan beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement