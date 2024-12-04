Özbekistan'da Ahıska Türklerinin sürgününün 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'da Ahıska Türklerinin sürgününün 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Özbekistan\'da Ahıska Türklerinin sürgününün 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, sürgünün 80'inci yılında başkent Taşkent'te bir araya geldi.

04.12.2024 14:17
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Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, sürgünün 80'inci yılında başkent Taşkent'te bir araya geldi.

Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi, Ahıska Türklerinin, Gürcistan'dan sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla başkent Taşkent'te anma etkinliği düzenledi.

Aralarında sürgün tanıklarının da bulunduğu, Özbekistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri ve Özbek vatandaşların davet edildiği programa, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Özbekistan Senatosu üyesi Azamat Ziyayev, Özbekistan Kültür Bakanlığı Milletlerarası İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostluk İlişkileri Komitesi Başkanı Rustam Kurbanov, ülkede faaliyet gösteren kültür merkezlerinin yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Etkinlikte konuşan Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi Başkanı Ömer Salman, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı anma etkinliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Salman, Ahıska Türklerinin 80 yıldan bu yana kardeş Özbekistan topraklarında kendi öz vatanlarında gibi yaşadıklarını belirtti.

Vatanlarından 1944'te sürgün edilen Ahıska Türklerine bağrını açan ülkelerin başında Özbekistan'ın geldiğini belirten Salman, "O dönemde Özbekler evinde bir büyük, bir küçük odası varsa büyüğünü vermişler, ekmeğini paylaşmışlardır. Bunlar Müslümandır, Türk'tür, kardeşimizdir, zorlu günde bağrımıza basmamız lazım, diye evlerinden yer verdiler, kardeş olduklarını gösterdiler. Allah, hiçbir halkın başına böyle zorlu günleri göstermesin. Bizler, o günleri yaşayanlar ve onların evlatları olarak kardeş Özbek halkından çok minnettarız, onlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ahıska Türklerinin Özbekistan'da barış ve huzur içinde yaşadıklarını dile getiren Salman, Ahıska Türklerine gösterilen ilgi ve önemden dolayı Özbekistan halkı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin de her zaman Ahıska Türklerinin arkasında olduğunu vurgulayan Salman, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

???????Özbekistan'da halihazırda 70 bin civarında Ahıska Türkü'nün yaşadığını anımsatan Salman, "Biz sürgün edilenlerin evlatları olarak dedelerimizin, babalarımızın, nenelerimizin unutmadığı sürgünü, unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Rusya ve diğer ülkelerdeki Ahıska Türkleri ile ilgili derneklerin yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, sürgün ile ilgili belgesel gösterildi.

Etkinlikte, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma töreninde davetlilere geleneksel Özbek pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da Ahıska Türklerinin sürgününün 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika

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